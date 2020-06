Notizie Milan – Paquetà, ora o mai più: occasione d’oro contro la Juve

MILANO – Mister Pioli è costretto a fare di necessità virtù in vista dell’importantissima partita di stasera. Il tecnico rossonero, fra infortuni e squalifiche, non ha a disposizione ben quattro giocatori: Ibrahimovic, Castillejo, Theo Hernandez e Musacchio. Tuttavia, queste assenze concedono a chi scende in campo un’enorme occasione. Si pensi a Lucas Paquetà, finito ai margini della squadra. Con Pioli non ha mai trovato spazio, ha perso il posto da titolare e il suo nome è finito sulla lista dei cedibili. Questa sera, però, il brasiliano partirà dal primo minuto nel ruolo di trequartista: un’opportunità da cogliere a tutti i costi, per iniziare finalmente a mostrare quelle qualità che, finora, sono rimaste inespresse.

Poter scendere in campo in una partita così importante per la stagione del Milan è un privilegio: Paquetà è chiamato a fornire una prova di spessore non solo per la squadra, ma anche per sé stesso: in gioco c’è la sua permanenza a Milano. La sfida di stasera con la Juve, l’eventuale ed auspicata finale e i dodici turni da disputare in campionato, saranno decisivi per le scelte di mercato da parte della società.

