Notizie Milan – Paquetà, nuova offerta della Fiorentina

MILANO – La Fiorentina continua il pressing su Lucas Paquetà. Nonostante le dichiarazione d’amore verso i colori rossoneri del calciatore brasiliano, le indiscrezioni su un suo possibile addio in estate continuano a circolare. Il club Viola avrebbe deciso di puntare con forza sull’ex Flamengo, per il centrocampo della prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, la società di Commisso avrebbe presentato una nuova offerta al club meneghino. Prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe alla Fiorentina di ammortizzare i costi dell’operazione e metterebbe, il Milan, nelle condizioni di non vedere depauperato l’investimento fatto per portare Paquetà a Milano. Il Diavolo però non ha ancora fatto arrivare la sua risposta.

