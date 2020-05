Notizie Milan – Paquetà: l’ipotesi Benfica perde quota

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano a Bola, l’interesse del Benfica per Lucas Paquetà starebbe scemando. La squadra portoghese, infatti, sembrerebbe aver fatto un passo indietro per il centrocampista brasiliano del Milan.

Il motivo è collegato all’alta valutazione del club meneghino per il suo calciatore. Nonostante Rui Costa, direttore sportivo dei lusitani, stimi molto il numero trentanove rossonero, i costi dell’operazione non avrebbero convinto il Benfica. Una scelta che potrebbe favorire la Fiorentina nella corsa a Paquetà, i viola puntano forte sul giocatore e il diavolo avrebbe proposto uno scambio con Milenkovic. Ipotesi che però non dovrebbe aver fatto breccia nei pensieri della società gigliata. Il futuro dell’ex Flamengo resta ancora nell’incertezza.

