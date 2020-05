Notizie Milan – Paquetà: “La prima volta a San Siro è stata incredibile”

MILANO – Lucas Paquetà è stato il nuovo protagonista dell’ultimo QeA con i tifosi rossoneri, presente nelle storie Instagram del profilo ufficiale del Milan. Il Brasiliano ha toccato diversi temi, tra cui la sua prima volta a San Siro, o l’importanza di indossare la storica maglia del Milan. Ecco che cosa ha detto.

La sua prima volta a San Siro.

:«E’ stata incredibile, per me è stata un’emozione fortissima provata in un stadio unico e con indosso la maglia del Milan».

La sua esultanza.

: «Sono dei piccoli passi di danza, mi piace esultare in questo modo particolare, è un po’ come se fosse un mio marchio di fabbrica».

Qual era il suo calciatore preferito.

: «Kakà, quando ero piccolo lo adoravo».

Il miglior calciatore di tutti i tempi.

: «Non ho dubbi, il migliore è stato Pelé».

Cosa significa giocare nel Milan.

: «Il Milan è la mia nuova casa e spero di essere sempre felice in rossonero. Darò sempre il massimo per questa storica maglia».

Cosa gli piace dell’Italia e si gli manca qualcosa del suo Brasile

: «Mi piace il cibo, la bellezza della lingua italiana e mi piace il Milan. Del Brasile mi manca la mia famiglia e gli amici».

La nascita di suo figlio.

: «Un’emozione unica, indescrivibile».

Come si carica prima di una partita.

: «Di solito ascolto un po’ di musica, ma basta la maglia del Milan per caricarsi».

Come passa il tempo libero.

: «Mi piace uscire la sera a cena, oppure giocare al computer, così come giocare a carte o guardare un film».

Il suo ricordo più bello al Milan.

: «Sicuramente il primo goal in rossonero. E’ stato significativo, per tutto quello che stava accadendo e il periodo in cui è arrivato».

La sua squadra preferita da bambino.

: «Il Flamengo ha sempre un posto nel mio cuore, ma il Milan è stato il mio punto di riferimento in Italia».

Quanto gli manca giocare a calcio.

: «Mi manca giocare a calcio, mi manca san Siro».

Se giocare in Italia lo rende felice.

: «Sono contento di essere qui al Milan, voglio aiutare la squadra e i miei compagni. Le mie qualità sono al loro servizio e voglio aiutare tutti per arrivare ad importanti vittorie. Spero di esserlo sempre di più».

