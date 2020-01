Notizie Milan – Paquetà in bilico: l’ipotesi cessione è concreta

MILANO – La conferma di Lucas Paquetà nel Milan è sempre più in bilico. Il centrocampista brasiliano è finito ai margini della squadra, come testimoniano le ultime formazioni schierate in campo da Stefano Pioli, in cui il classe ’97 è stato costantemente relegato in panchina. Il club non lo reputa incedibile, ma per farlo partire chiede la stessa cifra spesa un anno fa per portarlo il Italia: 35 milioni di euro. Somma che, al momento, nessuno sembra disposto a sborsare. Il Psg, che nelle ultime settimane aveva sondato il terreno, si è defilato proprio per l’alta richiesta economica del rossoneri. Tuttavia mancano ancora due settimane alla fine del mercato e, qualora arrivasse un’offerta da 35 milioni, il Milan lo lascerebbe partire.