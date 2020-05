Notizie Milan – Paquetà ha chiesto la cessione

MILANO – L’avventura di Lucas Paquetà con il Milan è ormai vicina ai titoli di coda. Già nella prossima sessione di calciomercato, il centrocampista brasiliano potrebbe fare le valigie e salutare il club che lo ha portato in Italia a gennaio 2019. Un’esperienza tutt’altro che brillante: il classe ’97 non è riuscito a trovare una precisa collocazione tattica e anche in fase realizzativa non ha dato alcun contributo, tanto da aver siglato una sola rete (nello scorso campionato). Soltanto con Gennaro Gattuso in panchina ha giocato con continuità, mentre con Giampaolo e Pioli l’amore non è mai sbocciato e Paquetà, considerato al suo arrivo in Italia come un potenziale fuoriclasse, è diventato una riserva a tutti gli effetti. Ecco perché, stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe chiesto al Milan la cessione.

SVALUTAZIONE – Il problema principale per il club rossonero, come sottolinea SportMediaset, risiede nella svalutazione del ragazzo. Pagato circa 35 milioni di euro, adesso ne vale meno di 30. Il suo rendimento, caratterizzato da molte più ombre che luci, ha provocato un abbassamento del suo valore di mercato. Non a caso le società a lui interessate – in prima fila c’è la Fiorentina – puntano a prenderlo in prestito con diritto di riscatto o, in alternativa, a titolo definitivo ma per una cifra non superiore ai 25 milioni.

