Notizie Milan – Paquetà apre alla Fiorentina: il punto

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione ‘CasaViola’, in onda su Fiorentinanews.com, Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Lucas Paquetà alla Fiorentina: “E’ un nome venuto fuori a sorpresa tra il 30 e il 31 gennaio, quando Milan e Fiorentina avevano trovato l’accordo su tutto, compreso l’obbligo di riscatto. Era un’operazione da circa trenta milioni di euro, ma il ragazzo non se l’è sentita di partire. Adesso però mi risulta che ci sia un’apertura da parte sua e sarebbe una grande operazione per il club toscano”.

