Notizie Milan – Paquetà: abbassate le pretese, ecco quanto costa adesso

MILANO – Lucas Paquetà e il Milan sembrano destinati a dividersi. La società rossonera ha intenzione di cedere, nella prossima finestra di mercato, il centrocampista brasiliano, ma le alte pretese per il calciatore hanno frenato ogni possibile trattativa. La dirigenza del diavolo ha quindi deciso di rivedere, al ribasso, il prezzo del cartellino dell’ex Flamengo. 25-30 milioni di euro, questa è la nuova richiesta. Ovviamente queste decisione nasce anche dai nuovi parametri di mercato, con la crisi economica conseguente alla pandemia del Coronavirus. Il Milan ha anche deciso di voler aprire all’ipotesi del prestito, in modo da non svalutare l’investimento l’anno scorso, nella speranza che Paquetà possa esplodere nella prossima stagione, in modo da poter poi battere cassa, con l’eventuale riscatto.

