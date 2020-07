Notizie Milan – Paquetà a rischio per la gara con la Juventus

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport, Lucas Paquetà potrebbe non prendere parte al prossimo impegno di campionato dei rossoneri contro la Juventus. Il brasiliano, infatti, è uscito malconcio alla fine della partita con la Lazio, allo stadio Olimpico. Non una buona notizia per il Milan, dato che l’ex Flamengo era entrato al posto di Hakan Calhanoglu. Il turco ha chiesto il cambio, durante il primo tempo contro i biancocelesti, per problemi al polpaccio. Tutti e due, quindi, sono in dubbio per l’incontro con i bianconeri, in programma martedì prossima e ora si aspettano notizie, soprattutto sull’entità dello stop del numero dieci del Milan.

