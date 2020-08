Notizie Milan – Papasthatopoulos, ritorno in Serie A?

MILANO – Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe pensando al ritorno in Serie A per Papasthatopoulos. Il difensore centrale nella stagione 2010-11 ha giocato con il Milan, insieme a Gattuso. Propio l’attuale allenatore dei partenopei avrebbe fatto il nome del greco alla dirigenza azzurra e allacciato primi contattati con il giocatore, per riportarlo in Serie A, dopo le avventura In Premier League e Bundesliga. Il passaggio del centrale al Napoli potrebbe essere “aiutato” dall’ormai imminente arrivo di Gabriel all’Arsenal, squadra dove gioca Papasthatopoulos, dal Lille.