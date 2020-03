Notizie Milan – Paganin: “Rangnick deleterio in una club senza equilibrio”

MILANO – Massimo Paganin è intervenuto nel programma radiofonico sportivo Maracanà e si è espresso sul possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan. Ecco le sue parole.

: «Il nostro campionato è molto complesso, inserire una guida tecnica come quella di Ralf Rangnick, in questo momento, con un club che non è riuscito ancora a trovare un equilibrio potrebbe essere deleterio. Anche la questione del tetto ingaggi fa fare una serie di pensieri di un certo tipo. Ridurlo sta a significare che anche le possibilità attuali del Milan di tornare tra le grandi siano ridotte. I rossoneri oggi non hanno in rosa calciatori di prima fascia e anche i risultati ottenuti fino ad oggi non sono stati all’altezza delle aspettative».

