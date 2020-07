Notizie Milan – Osimhen vuole solo il Napoli, rossoneri defilati

MILANO – Il Milan ci aveva fatto un pensierino, ma Victor Osimhen è ormai “promesso sposo” del Napoli. La società partenopea è stata la più lesta di tutte, incontrando l’entourage del ragazzo e convincendo il calciatore al trasferimento “all’ombra del Vesuvio” e in questo mister Gattuso sembra aver giocato un ruolo determinante. Non è un caso che la punta del Lille nei giorni scorsi si trovasse in visita proprio nel capoluogo campano. In tutto questo il Milan è rimasto a guardare, troppo alte le richieste di francesi: sui 50/60 milioni cash. Cifra che invece non ha spaventato De Laurentiis, anche se l’accordo tra la società transalpina e quella italiana non è stato ancora messo nero su bianco.

Una situazione di stallo apparente, che avrebbe portato un altro club ad inserirsi. Si tratta dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri devono fare i conti con le voci sulla possibile partenza di Lautaro Martinez. Indiscrezioni, che stando alle parole di Marotta, peserebbero sulle prestazione dell’argentino. E se l’ex Racing Avellaneda decidesse di accettare la corte del Barcellona, l’Inter si troverebbe costretta ad andare alla ricerca di una nuova punta. Osimhen sembra essere uno dei nomi in lizza. Secondo quanto riporta il portale le10sport.com, infatti, Suning sarebbe disposta a mettere sul piatto 80 milioni di euro, per il nigeriano. Per il momento però il ragazzo ha in testa soltanto Napoli, l’ex Milan Gattuso deve essere riuscito a fare breccia e proprio per questo De Laurentiis non sembra particolarmente intimorito dalla concorrenza.

Una situazione che il Milan sembra aver afferrato al volo, dato che su Osimhen e i rossoneri non arrivano aggiornamenti. Il diavolo sembra essersi defilato.

