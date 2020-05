Notizie Milan – Osimhen: quasi sfumato l’obiettivo per l’attacco

MILANO – Il Napoli avrebbe sorpassato il Milan nella corsa a Victor Osimhen. Il giovane attaccante del Lille in questa stagione ha realizzato 18 reti e 6 assist, in 38 partite, alla prima stagione con la maglia del club francese. Un rendimento che ha attirato le attenzioni di molti club, soprattutto i rossoneri, sempre molto attenti al mercato e ai giovani. Sempre secondo la stessa fonte, la società partenopea sarebbe riuscita ad assicurarsi l’ok del calciatore al trasferimento in azzurro. Adesso bisognerà trattare con il Lille, che ha tutta l’intenzione di realizzare una nuova plusvalenza, dopo quella realizzata l’anno scorso con Pepè, passato all’Arsenal per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live