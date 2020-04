Notizie Milan – Osimhen, i rossoneri ci avevano già provato l’anno scorso

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan, nella scorsa sessione estiva di mercato, aveva provato a prendere Victor Osimhen. La trattativa, all’epoca, non decollò e i rossoneri virarono poi su Rafael Leao. La punta nigeriana continuo la sua carriera al Lille, disputando una grande stagione, e gli occhi di molti club sono tornati su di lui, compresi quelli del Diavolo. Un anno dopo, quindi, il club meneghino è tornato a pensare al vecchio obiettivo di mercato, ma strapparlo al club francese non sarà un impresa semplice. Dato che il suo cartellino è lievitato e la concorrenza è aumentata, il giocatore in Serie A fa gola anche all’Inter.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live