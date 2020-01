Notizie Milan, ora si pensa allo scambio Kessié-Vecino: le ultime

MILANO – La trattativa per il passaggio di Matteo Politano al Milan si è bloccata negli ultimi giorni, tanto che adesso l’esterno classe ’93 sembra molto più vicino alla Roma. Tuttavia, i due club meneghini potrebbero ugualmente portare a termine un affare in questo mercato di gennaio. Stando infatti a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, Milan e Inter starebbero pensando ad uno scambio a centrocampo, tra Franck Kessié e Matias Vecino. Solo un’idea al momento, ma che nei prossimi giorni potrebbe tramutarsi in una trattativa concreta.