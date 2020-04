Notizie Milan – Onana: “Grazie Ajax, ma ora devo fare un passo in avanti”

MILANO – Nella giornata di ieri il nome di André Onana, portiere dell’Ajax e del Camerun, è stato accostato anche al Milan. Infatti l’estremo difensore è nel novero dei possibili sostituti di Gigio Donnarumma, nel caso in cui il calciatore decidesse di non rinnovare con i rossoneri e di conseguenza una sua cessione, in estate, potrebbe concretizzarsi. Il numero 24 dei Lancieri è stato intervistato da AD ed ha fatto chiarezza sul suo futuro. Ecco le sue parole.

: «All’ Ajax ho vissuto cinque stagioni molto belle, ma per me è arrivato il momento di fare un passo in avanti. Non voglio essere frainteso quando dico questo, io sono felice ad Amsterdam e sono anche molto grato al club, ma con la società diamo arrivati a questo accordo l’anno scorso. Non so cosa c’è nel mio futuro, ma le mie intenzioni sono chiare».

