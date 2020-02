Notizie Milan – Occhi su Willian, a giugno si svincolerà dal Chelsea

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – A meno di clamorosi colpi di scena Willian a fine stagione non giocherà più nel Chelsea. Il suo contratto, con il club inglese, scadrà quest’estate e con ogni probabilità non rinnoverà. Lo ha rivelato lo stesso calciatore, in un intervista. Il Milan potrebbe tentare il colpo a zero, nonostante il profilo del brasiliano non sia in linea con i parametri, della linea verde, della proprietà. La dirigenza rossonera, però, è consapevole che per rinforzare la rosa e per tornare, finalmente, competitivi ad alti livelli non bastano soltanto giovani potenziali campioni. Serve esperienza, il ritorno di Ibra e i risultati ottenuti con lo svedese in campo testimoniano a favore di questa tesi. Il diavolo però dovrà fare i conti con la Roma, anche la compagine romana sembra interessata a piazzare il colpo Willian a zero.

