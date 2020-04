Notizie Milan – Occhi su un centrocampista sedicenne del Feyenoord

MILANO – Il Milan pensa al futuro. Gli occhi del club meneghino sono finiti su un calciatore olandese, del Feyenoord. Si tratta di Lamare Bogard, nipote dell’ex meteora rossonera Winston. A differenza dello zio, però, il ragazzo ricopre il ruolo di centrocampista e nonostante la giovane età, 16 anni, ha già attirato l’attenzione di diversi club, oltre al Diavolo. Bisognerà battere la concorrenza della Juventus, pronta a portarlo in Italia nella prossima sessione di mercato. Non c’è solo la Serie A su Bogarde, come riporta Football Insider. Anche Borussia Dortmund e Schalke 04 sarebbero interessate all’Under 17 Orange. Una concorrenza he potrebbe far lievitare il costo del cartellino e che sicuramente metterà i bastoni tra le ruote al Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live