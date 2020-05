Notizie Milan – Occhi su Quaresma dello Sporting Lisbona

MILANO – In estate arriverà a Milanello un nuovo difensore centrale, da affiancare a Romagnoli. Questo è quello che si evince dalle indiscrezioni di mercato sui rossoneri. Il diavolo è alla ricerca del miglior profilo e sembra aver individuato in Eduardo Quaresma, il candidato ideale.

Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il centrale difensivo classe 2002 dello Sporting Lisbona, avrebbe fatto un’ottima impressione agli scout del diavolo, ma sulle sue tracce ci sono anche Atletico Madrid, Inter e Lipsia. Tutti i club seguono da vicino il giocatore, vista la scadenza del suo contratto nel 2021. Il club portoghese per me il momento non ha rinnovato l’accordo con il giocatore e il Milan vorrebbe anticipare la concorrenza, in vista del mercato estivo.

