Notizie Milan – Obbligo di rientro e quattordici giorni di quarantena

MILANO – In vista della possibile ripresa degli allenamenti, ipotizzata per il 4 di maggio, i calciatori del Milan attualmente all’estero dovranno rientrare, obbligatoriamente, in Italia al più presto. Probabilmente entro la metà della prossima settimana. Almeno secondo quanto riporta il porta TMW.com. Poi per i giocatori è previsto un ulteriore periodo di quarantena, di quattordici giorni, in modo da rispettare quelle che sono le linee guida per evitare la possibilità di nuovi contagi da Coronavirus. Il mondo del calcio inizia lentamente a progettare la sua “fase due”, dopo lo stop forzato dalla pandemia.

