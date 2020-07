Notizie Milan – Nuovo tampone coronavirus per i rossoneri

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport, questa mattina i calciatori del Milan sono tornarti al lavoro a Milanello, sotto gli occhi della dirigenza. Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara infatti erano presenti al centro sportivo rossonero, per seguire da vicino al squadra. prima del via al seduta di lavoro odierna la rosa del Milan si è sottoposta ad un nuovo ciclo di tamponi, per tenere sotto controllo la possibilità di nuovi contagi da Coronavirus. Stesso iter anche per i dirigenti del Milan, che si sono sotto posti allo stesso trattamento. Ricordiamo che Paolo Maldini, e suo figlio Daniel, nei mesi scorsi sono risultati essere positivi al Covid-19.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live