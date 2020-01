Notizie Milan – Nuovo ribaltone: Rebic verso la permanenza

MILANO – Ci potrebbe essere un nuovo colpo di scena in casa rossonera. Ante Rebic, nonostante sembrasse ad un passo dal ritorno all’Eintracht Francoforte, è vicino alla conferma nel Milan. Come riferisce calciomercato.com, con il 4-4-2 su cui ha iniziato a puntare Pioli l’attaccante croato potrebbe trovare più spazio. Ieri è stato schierato titolare in Coppa Italia contro la Spal, pur senza brillare, e l’ipotesi della sua permanenza si sta facendo concreta. Sinora il classe ’93 è stato impiegato col contagocce, ma fino a fine stagione il nuovo sistema di gioco e la sua duttilità (può fare sia l’esterno che la punta), potrebbero aiutarlo ad avere più occasioni.