Notizie Milan – Nuovi voci sull’interesse del PSG per Bennacer

MILANO – Arrivano dalla Francia nuove indiscrezioni sull’interesse del Paris Saint Germain nei confronti di Ismael Bennacer. Nonostante smentite dei giorni scorsi Le10Sport riporta che l’interesse del club transalpino sia reale che il primo sponsor del calciatore algerino sia Leonardo. L’ex dirigente del Milan avrebbe seguito la crescita del centrocampista rossonero e si sarebbe convinto delle potenzialità del giocatore, tanto da volerlo portare a Parigi durante la prossima sessione estiva di mercato. L’interesse del PSG nei confronti dei talenti del Milan non è nuovo, nei mesi scorsi si era parlato molto di un possibile interessamento per Paquetà e anche Donnarumma sembra essere finito nel mirino del club della Ligue 1.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live