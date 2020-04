Notizie Milan – Nuovi indizi sul futuro di Alessio Romagnoli

MILANO – Secondo quello che riporta il portale calciomercato.com, il Milan ha preso una decisione su Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero ha il contratto in scadenza nel 2022 e il club meneghino corre il rischio di perderlo a parametro zero, se non sarà trovato un nuovo accordo tra le parti. Il Diavolo, infatti, ha deciso di muoversi in questa direzione, convinto anche dal rendimento del calciatore in questa stagione, considerato ampiamente positivo. Alla fine della stagione i dirigenti e l’entourage del giocatore s’incontreranno per trovare un accordo e continuare l’avventura in rossonero. Restano comunque alla finestra, Juventus, Lazio, Barcellona e Atletico Madrid. Interessate a Romagnoli, seguono le vicende sul suo rinnovo contrattuale e il Milan.

