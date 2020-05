Notizie Milan – Nuovi dubbi sulla permanenza di Paolo Maldini

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il futuro di Paolo Maldini al Milan resta sempre in bilico. Il direttore tecnico rossonero nei mesi scorsi si era espresso sulla possibilità di vedere Ralf Rangnick sulla panchina del Diavolo, definendo il tedesco un nome non adatto al club. Nonostante il tempo però, la bandiera della società meneghina, non sembra aver cambiato la sua opinione e attualmente la possibile convivenza con l’attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull non sembra possibile. Ralf Rangnick in ogni caso resta il primo candidato, secondo le indiscrezioni di mercato, come guida tecnica del Milan, in vista della prossima stagione.

