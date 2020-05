Notizie Milan – Nuovi contatti tra Bonaventura e il Torino

MILANO – Secondo quanto riporta il portale TMW.com, Il Torino continua l’opera di convincimento nei confronti di Jack Bonaventura. Il centrocampista del Milan ha il contratto in scadenza quest’estate e non sarà rinnovato. La possibilità d’ingaggiare il calciatore a parametro ha ingolosito diversi club di Serie A e non solo. La squadra, che per il momento, sembra essere quella avvantaggiata, rispetto alla concorrenza, è il Torino di Urbano Cairo. I Granata, infatti, continuano il loro pressing nei confronti dell’ex Atalanta e del suo agente, nei giorni scorsi ci sono stati dei nuovi contatti tra le parti. La volontà della società torinese è chiara: voler mettere sotto contratto Bonaventura e nei prossimi giorni sarà presentata un’offerta ufficiale.

