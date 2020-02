Notizie Milan – Nuove voci sul futuro di Celik del Lille

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – La dirigenza del Milan è già al lavoro per iniziare a pianificare la prossima stagione. Uno dei nomi, al centro delle indiscrezioni di mercato e accostato più volte ai rossoneri è quello di Celik. Terzino destro in forza al Lille. Il suo contratto scadrà nel 2023, ma stando a queste voci il Diavolo proverà a portarlo a Milanello durante la prossima sessione estiva di mercato. Non c’è, però, soltanto il club meneghino sulle tracce del turco. Anche il Valencia avrebbe messo gli occhi sul calciatore, ingolosito dalla buona stagione in Ligue 1 del classe ’97. Quel che è certo è il nome di Zeki Celik continuerà ad essere accostato al Milan, vista anche l’intenzione, da parte della dirigenza, di provare a cedere sia Calabria che Conti.

