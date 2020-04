Notizie Milan – Nuove voci dall’Inghilterra su Donnarumma e il Chelsea

MILANO – Secondo quanto riporta il Daily Star, il Chelsea continua a seguire Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan è sempre alle riprese con il rinnovo contrattuale e la situazione appare sempre molto ingarbugliata. Sempre la stessa fonte aggiunge che i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Kepa, estremo difensore spagnolo, acquistato dagli inglesi per 80 milioni di euro e attualmente fuori dai piani tattici di Lampard. Una notizia, che se confermata, però non dovrebbe riscuotere successo in casa Milan. Dato che l’intenzione del Diavolo, nel caso in cui Donnarumma venisse messo sul mercato, è quella di realizzare una ricca plusvalenza, in modo da finanziare i prossimi acquisti.

