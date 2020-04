Notizie Milan – Nuove notizia su Milik: il Napoli punta già il sostituto

MILANO – Il futuro di Arek Milik appare sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, la società partenopea avrebbe già individuato il suo sostituto. Si tratta di Sardar Azmoun, attaccante iraniano di proprietà dello Zenith San Pietroburgo. Il club azzurro, viste le difficoltà legate al rinnovo del polacco, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di cederlo nella prossima finestra di mercato. Il Milan, continua ad osservare la situazione da spettatore interessato. Milik interessa al club meneghino e anche tanto. Il Napoli, invece, è in forte pressing su Azmoun, vorrebbe evitare una possibile aste, dato che altri club soprattutto spagnoli e inglesi, sono interessati alla punta. Addirittura nelle prossime ore potrebbe arrivare una prima offerta ufficiale.

