Notizie Milan – Nuove indiscrezioni sul futuro di Rebic

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Ante Rebic. Secondo quanto riporta il sito calciomerctao.com, infatti, il croato avrebbe convinto la dirigenza rossonera, grazie alle ottime prestazioni fornite nella seconda parte di stagione. Anche se il suo arrivo a Milanello è stato impostato sulla base del prestito biennale, il Diavolo si starebbe già muovendo per capire come riscattare il cartellino dell’ex Fiorentina. Nei prossimi giorni è previsto un contatto con l’Eintracht Francoforte, squadra che detiene il cartellino del giocatore, per capire a quanto ammontano le richieste della squadra tedesca. Il Milan, però, avrebbe deciso di non spingere immediatamente sull’acceleratore dato che Rebic ha ancora un anno di prestito in rossonero.

