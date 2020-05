Notizie Milan – Nuove indiscrezioni sul futuro di Emerson

MILANO – Arrivano nuove notizie dalla Spagna sul futuro di Emerson. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona, club proprietario del cartellino del giocatore, starebbe riflettendo sulle strategie di mercato. Tutto però dipenderà da Nelson Semedo e da come si evolverà la sua parabola in blaugrana. Il calciatore conta diversi estimatori e i catalani potrebbero decidere di affidarsi al giovane Emerson, attualmente in prestito al Betis. Il Milan continua ad osservare, da spettatore interessato, la situazione. Il club rossonero ha messo gli occhi sul terzino e vorrebbe ripercorrere le tappe del colpo Theo Hernandez, acquistato dal Real Madrid un anno fa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live