Notizie Milan – Nuove indiscrezioni su Neto del Barcellona

MILANO – Il futuro di Neto è uno degli argomenti di mercato che stanno catalizzando l’attenzione dei media sportivi spagnoli. Secondo quanto riporta Sport infatti, sul calciatore oltre al Milan ci sarebbe anche un club di Liga.

Si tratterebbe del Valencia, squadra nella quale l’ex portiere di Juventus e Fiorentina ha già militato dal 2017 al 2019. Il Barcellona completò il suo acquisto, nella scorsa sessione estiva, dal club che oggi sembra essere tornato interessato all’estremo difensore brasiliano.

Neto però per il momento non sembra essere minimamente interessato a lasciare i blaugrana, nonostante le voci di mercato. Il Milan rimane alla finestra, spettatore interessato, in attesa di capire come si evolverà la situazione legata al rinnovo contrattuale di Donnarumma.

