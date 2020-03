Notizie Milan – Nuove concorrenti dalla Spagna per N’Dicka

MILANO – Il Milan si sta preparando alla prossima sessione estiva di mercato, tanti i nomi dei possibili acquisti sul taccuino rossonero. Tra questi ci sarebbe anche N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte e della nazionale under 21 francese. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato come il calciatore interessi in Premier League, con il Liverpool che stava seguendo da vicino la sua crescita. Oltre al club inglese, e al Diavolo, c’è da registrare però l’interesse di due squadre de LaLiga spagnola. Si tratta del Siviglia e dell’Atletico Madrid. Il Milan, quindi, se vorrà portare in estate al Milanello il giocatore dovrà fare i conti con una folta concorrenza.

