Notizie Milan – Nuova pretendente per Fekir del Betis

MILANO – Secondo quanto riporta Marca c’è una nuova pretendente per Nabil Fekir. Il calciatore del Betis Siviglia interessa da tempo al Milan, sempre molto attento sul mercato, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal, oltre al Newcastle, altro club di Premier League. Riuscire ad arrivare all’esterno offensivo però non sarà cosa semplice, vista la valutazione della società spagnola: 50 milioni di euro. Come se non bastasse bisognerebbe convincere anche lo stesso Fekir, non molto convinto di lasciare il club andaluso, dato che sembra aver trovato la sua dimensione, dopo gli anni passati tra le fila del Lione.

