Notizie Milan – Nuova idea di uno scambio con il PSG per Paquetà

MILANO – Secondo quanto rivela il quotidiano Tuttosport, il futuro di Lucas Paquetà è sempre più distante dal Milan. Il calciatore brasiliano in questa stagione ha deluso, dopo le cose fatte vedere sotto la gestione Gattuso. A nulla è valso il cambio in panchina, l’ex Flamengo ha faticato a ritagliarsi il suo spazio sia con Giampaolo, che con Stefano Pioli. Durante l’ultima finestra invernale di mercato, il PSG aveva provato a portare in Francia il centrocampista rossonero, senza riuscire, però, a trovare l’accordo con il club meneghino. In estate Leonardo, dirigente dei transalpini, potrebbe tornare alla carica per Paquetà, e l’operazione vedrebbe contemplato anche il cartellino di Paredes, che arriverebbe a Milanello come contropartita per il numero trentanove rossonero.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live