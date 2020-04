Notizie Milan – Novellino: “Io terrei sia Pioli che Ibrahimovic”

MILANO – Walter Novellino, ex calciatore del Milan, ha parlato al sito itasportpress.it dei rossoneri. Soffermandosi sulle figure di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

: «Pioli lo confermerei anche per la prossima stagione, così come mi sarei tenuto Gattuso. L’attuale allenatore del Milan è stato bravo a modificare l’assetto tattico della sua squadra, in base alle caratteristiche dei giocatori in rosa. Tra l’altro ha scelto il mio modulo preferito, il 4-2-3-1, che ti garantisce le coperture, le uscite e le impostazioni. Negli ultimi anni i rossoneri hanno cambiato spesso guida tecnica e ognuno ha dato qualcosa, però molto spesso gli allenatori dipendono dai fuoriclasse. Il Diavolo di fuoriclasse in squadra ne ha uno solo: Ibrahimovic. Terrei anche lui per il prossimo anno, anche se penso che alla fine andrà via. In ogni caso, se dipendesse da me, gli rinnoverei il contratto, lo svedese è molto importante anche per la crescita dei giovani, San Siro con settantamila spettatori può far paura».

