Notizie Milan – Nonostante la confusione Timo Werner ha le idee chiare

MILANO – Timo Werner continua ad essere al centro delle voci di mercato. Oggi Sportmediaset ha riportato la notizia di un’offerta da 60 milioni di euro, compreso il cartellino di Lazaro, dell’Inter al Lipsia per l’attaccante. Sul giocatore però non ci sono solo i nerazzurri, ci pensa anche la Juventus, così come il Milan, che vorrebbe regalarlo a Rangnick, in modo da convincere l’allenatore tedesco sulla bontà del nuovo progetto rossonero. Ma il Diavolo dovrà, ovviamente fare i conti con la concorrenza che non arriva solo dalla Serie A. Anche il Barcellona, il Bayern Monaco e il Liverpool sono pronte a sfidarsi e soprattuto quest’ultimi sembrano essere gli avversari peggiori. Perché secondo quanto riporta AS, i Reds sarebbero la prima scelta di Werner, dato che il giocatore vorrebbe continuare la sua carriera agli ordini di Jurgen Klopp.

