Notizie Milan – Non tramonta la suggestione Florentino

MILANO – Il mercato è sempre al centro dei pensieri della dirigenza del Milan. Nonostante l’opposizione del Benfica, che nei giorni scorsi ha rifiutato le proposte rossonero per Florentino, l’idea non è tramontata. Le due squadre si rimetteranno al tavolino quest’estate, per il giovane centrocampista portoghese. Il Diavolo, però, dovrà trovare un’offerta più convincete, rispetto a quella fatta in questa sessione di mercato: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro. I lusitani hanno rispedito al mittente, ma in estate le carte in tavola potrebbero cambiare, soprattutto sarà fondamentale la volontà dal calciatore.