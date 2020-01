Notizie Milan – Non solo il Tottenham: un’altra inglese si fa avanti per Piatek

MILANO – Tutta la partita in panchina per Kris Piatek contro l’Udinese. Il polacco, col ritorno di Ibra, è diventato a tutti gli effetti una riserva e, con quasi due settimane di mercato davanti, il suo futuro è ancora tutto a scrivere. Il Milan non lo reputa incedibile, ma non si schioda dalla sua richiesta di trentacinque milioni di euro. Cifra che, al momento, nessuno è stato disposto a sborsare. Neppure il Tottenham, nonostante sembrasse davvero convinto di puntare sul centravanti classe ’95. Stando a quanto riporta il tabloid inglese ‘The Sun‘, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Newcastle, ma lo stesso Piatek gradirebbe il trasferimento soltanto in una squadra che possa garantirgli di giocare in Champions League.