Notizie Milan – Non solo il Crystal Palace: anche il Genoa vuole Borini

MILANO – Non solo acquisti: il Milan, in vista dell’imminente sessione invernale di mercato, pensa anche ai giocatori da cedere. Fra essi anche Fabio Borini. Quest’ultimo, che aveva iniziato la stagione godendo della fiducia di Marco Giampaolo, è finito ai margini della rosa con l’arrivo di Stefano Pioli. Non a caso, il tecnico emiliano non lo ha mai impiegato. Una situazione che sta portando il classe ’91 a valutare l’ipotesi di cambiare aria. Su di lui c’è l’interesse del Crystal Palace in Inghilterra. Tuttavia, stando a ciò che riferisce l’esperto di mercato Luca Marchetti, anche in Italia le richieste non mancano, con il Genoa che starebbe seriamente pensando di portarlo all’ombra della Lanterna.