Notizie Milan – Non solo attacco e difesa: nel mirino anche un centrocampista del Genoa

MILANO – Un rinforzo in ogni reparto. Sistemato l’attacco col ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è intenzionato a portare fino in fondo la trattativa col Barcellona per Jean-Clair Todibo. Il francese è stato individuato come l’innesto ideale per rimpolpare la difesa. La dirigenza meneghina, però, è pronta a cogliere eventuali occasioni anche per la metà campo. Stando a ciò che riferisce calciomercato.com, nel mirino rossonero sarebbe finito Lasse Schone, regista danese del Genoa su cui, però, ha puntato gli occhi anche il Napoli. Possibile sfida di mercato, dunque, con il club partenopeo.