Notizie Milan – Nome nuovo per il centrocampo: Jamie Leweling

MILANO – Il Milan avrebbe deciso di puntare forte su Jamie Leweling. Sull’esterno offensivo dell’Under 19 tedesca, però ci sarebbe la concorrenza di molti club, tra cui: Udinese, Schalke 04, Stoccarda, Tottenham e Watford. Una condizione, però, che non sembra spaventare il club meneghino. I rossoneri credono molto nel talento del ragazzo e il suo club di appartenenza, il Greuther Furth, sarebbe pronto a far partire l’asta estiva, viste le premesse. L’arrivo del giocatore potrebbe essere legato alla possibile partenza di Paquetà. Sul brasiliano, infatti, ci sarebbe il pressing della Fiorentina, pronta a tratte con i rossoneri l’ex Flamengo.

