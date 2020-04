Notizie Milan – Nocerino: “Ibra non ha mai voglia di perdere”

MILANO – Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, è intervenuto nella diretta Instagram di Mimmo Criscito. Tra i tanti temi toccati ci sono stati i rossoneri e Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto.

: «Ibra non vuole mai perdere, è un animale. Se hai voglia di stare ad ascoltarlo e hai carattere allora è un bene per gli altri calciatori in rosa, soprattutto i giovani, al contrario, invece, ti sfonda. Nel Milan di oggi servirebbero 2 o 3 Criscito, giocatori di esperienza, che si prendono responsabilità anche per gli altri, in modo anche da alleggerire il peso ai più giovani. In ogni caso la maglia del Milan pesa, ti fa venire la scoliosi».

