Notizie Milan – No al prestito di Rodriguez: via solo a titolo definitivo

MILANO – Ricardo Rodriguez è finito in cima alla lista dei partenti: il terzino svizzero, con la grande esplosione di Theo Hernandez, ha perso il posto da titolare ed ha chiesto la cessione per non perdere la convocazione all’Europeo. Su di lui c’è il Napoli che, però, sembra intenzionato a prenderlo soltanto in prestito. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, il Milan avrebbe già fatto sapere di volersi privare del classe ’92 solamente a titolo definitivo. Difficile, dunque, che lo svizzero approdi all’ombra del Vesuvio, mentre resta viva l’ipotesi Premier League con il forte interesse del Watford.