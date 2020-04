Notizie Milan – No a contropartite per Donnarumma: Real in pole, Psg e Chelsea si allontanano

MILANO – Tutti pazzi di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan è uno dei calciatori più corteggiati in chiave mercato, anche alla luce di un contratto in scadenza nel 2021. Ciò permette ai club interessati di giocare al ribasso sul prezzo, con la consapevolezza che, in caso di mancato rinnovo col Milan, Donnarumma potrà essere ingaggiato a parametro zero il prossimo anno. Attualmente, le società maggiormente interessate sono Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain e Juventus. Tuttavia, Chelsea e Psg vorrebbero offrire rispettivamente Kepa e Areola come contropartite tecniche. Il Milan, invece, vuole soltanto cash per cedere il suo portiere e mettere a bilancio una grossa plusvalenza. La valutazione è di 50 milioni di euro, cifra che al momento soltanto il Real Madrid sembra intenzionato a sborsare.

SOSTITUTO – Il Milan intanto ha individuato l’erede di Gigio: Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese che al termine della stagione lascerà il Friuli. Su di lui c’è anche l’Inter, quindi occorrerà muoversi tempestivamente per sbaragliare la concorrenza dei cugini nerazzurri.

