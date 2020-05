Notizie Milan – Neto: niente cessione, vuole restare a Barcellona

MILANO – Le possibilità che Neto possa vestire la maglia del Milan, nella prossima stagione, si sono ridotte drasticamente, almeno secondo quanto riporta il Mundo Deportivo. Nei giorni scorsi il portiere brasiliano era entrato in orbita rossonera, in vista della possibile partenza di Donnarumma. Il quotidiano però ha rivelato la volontà del calciatore, che non ha preso in considerazione la possibilità di lasciare il Barcellona. L’ex Fiorentina e Juventus ha intenzione di rimanere nel club blaugrana, dove gioca attualmente, come vice di Ter Stegen. Un doccia fredda per il Milan, anche se il club meneghino non ha ancora perso le speranze sul rinnovo del suo estremo difensore.

