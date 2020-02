Notizie Milan – Nesta e Inzaghi potrebbero contendersi Maldini

MILANO – Daniel Maldini dopo l’esordio in prima squadra con la maglia del Milan, avvenuto lo scorso 2 febbraio contro l’Hellas Verona, potrebbe finire al centro delle voci di mercato. Sul giovane rossonero infatti ci sarebbero gli occhi due leggende del club meneghino, oggi allenatori del Frosinone e del Benevento. Si tratta di Nesta e Inzaghi, i due sono in piena lotta per arrivare in Serie A con i loro club anche se Super Pippo ha già un piede, praticamente, nella massima serie. Daniel Maldini quindi durante la prossima sessione estiva di mercato potrebbe salutare il diavolo per andare a farsi le ossa e gli ex Milan sembrano già pronti a farlo crescere.

