Notizie Milan – Nessuna novità su Donnaruma e Romagnoli

MILANO – Il futuro di Donnarumma e Romagnoli è ancora avvolto dall’incertezza. I due calciatori in estate potrebbero lasciare il Milan,anche in virtù elle loro situazioni contrattuali: il portiere è in scadenza nel 2021, mentre il capitano rossonero nel 2022. Entrambi sono gestiti dallo stesso procuratore: Mino Raiola e ad oggi un accordo tra le parti sembra molto complicato. Il club meneghino potrebbe anche decidere di accettare l’evenienza di perdere due dei giocatori più importanti in rosa, al netto di offerte soddisfacenti, in modo così da finanziare la prossima sessione di mercato. La dirigenza sta riflettendo, anche perché Donnarumma e Romagnoli posso contare diversi estimatori.

