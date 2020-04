Notizie Milan – Nel mirino un terzino destro brasiliano

MILANO – In vista della prossima stagione di Serie A il Milan ha intenzione di rinforzarsi sulla fascia destra. L’arrivo in quella zona di campo, di un nuovo giocatore, permetterà di tappare il buco della probabile partenza di Calabria, che ha richieste in Spagna e in Italia. I rossoneri sarebbero già al lavoro per individuare il profilo più adatto e nelle ultime ore il quotidiano Mundo Deportivo ha riportato una nuova indiscrezione sul Diavolo. Il club meneghino, infatti, starebbe seguendo Emerson de Souza, 21 enne terzino brasiliano attualmente al Betis, ma di proprietà del Barcellona. Il club catalano non h ancora deciso il futuro del calciatore, ma nel caso in cui decidesse di cederlo sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto il Milan. Sempre secondo la stessa fonte il laterale interessa anche al Tottenham e all’Inter.

