Notizie Milan – Nel mirino un difensore del Psg. Un assist può arrivare da…Thiago Silva

MILANO – Nato e cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi si è affermato in questa stagione come uno dei giovani più interessanti nel panorama calcistico europeo. Tra meno di venti giorni compirà 18 anni, ma ha già debuttato in Ligue 1 col Psg ed ha anche esordito in Champions League, diventando il più giovane calciatore nella storia della società parigina ad aver disputato una partita nella massima competizione europea per club. Oltre ad essere considerato un talento, rappresenta anche una grande occasione di mercato, dato che è in scadenza di contratto.

APPROCCIO – Non a caso Geoffrey Moncada, capo degli osservatori del Milan, ha puntato gli occhi su di lui ed è pronto a presentargli una proposta concreta per portarlo all’ombra del Duomo. Un assist potrebbe arrivare da Thiago Silva: l’ex difensore rossonero, oggi capitano del Psg, è rimasto legatissimo al Milan e potrebbe convincere Kouassi a cedere al suo corteggiamento.

